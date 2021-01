Der Reisekonzern TUI beginnt das neue Börsenjahr mit einem Paukenschlag. Denn das heftig ins Schlingern geratene Unternehmen versprüht wieder reichlich Optimismus. Was steckt dahinter? So hat sich TUI mit der Einschätzung hören lassen, dass man in diesem Jahr mit einem regelrechten Tourismus-Boom ab dem Sommer rechnet. Der Sommer allein soll schon relativ normal wieder verlaufen können, auch wenn man bei den Flugreisen nur mit 80 % des Volumens aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...