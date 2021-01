(shareribs.com) Frankfurt / Chicago 04.01.2021 - Die Sojabohnen ziehen im elektronischen Handel am Chicago Board of Trade deutlich an. Auch die Aktienmärkte zeigen sich fester, Papiere von BASF und Bayer klettern zum Jahresauftakt. Die Sojabohnen beginnen das neue Jahr mit einer starken Note und klettern im elektronischen Handel auf das höchste Niveau seit Mitte 2014. Die Sojabohnen werden dabei nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...