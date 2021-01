Wien (www.fondscheck.de) - Der niederländische Finanzkonzern Aegon hat sein Asset-Management-Geschäft neu ausgerichtet, so die Experten von "FONDS professionell"."Das Rebranding ist Teil einer umfassenderen Initiative, die wir in den vergangenen Monaten gestartet haben: Den Umbau von Aegon Asset Management zu einer zusammenhängenden, weltweit integrierten Plattform", erläutere Chris Thompson, der weltweit den Vertrieb sowie das US-Geschäft der Niederländer leite, im Interview mit "FONDS professionell". "Dieses Vorhaben mündete darin, dass wir die Marken Kames Capital und TKP Investments in den Ruhestand schickten." ...

