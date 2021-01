Lang und zäh war der Weg, die Nerven lagen oft blank, und nun ist es durch Zeitablauf so gekommen, wie es eine Mehrheit der Briten wollte: Das Vereinigte hat nicht nur die EU, sondern auch den Gemeinsamen Binnenmarkt und damit auch die Zollunion verlassen. Darüber berichtet das Nachrichtenportal "EU-info.de'."Dies ist ein großartiger Moment für dieses Land. Wir haben die Freiheit in unseren Händen, und es liegt nun an uns, das Beste daraus zu machen', sagte der britische Premierminister Boris Johnson in seiner Neujahrsansprache. Großbritannien könne Dinge nun anders machen - "und wenn nötig besser als unsere Freunde in der EU'.Mit Ablauf des Silvesterabends 2020 läuft auch die elfmonatige Übergangsphase seit dem Austritt Ende Januar 2020 ab, in der noch weitgehend die gleichen Regeln galten.

