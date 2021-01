SAP: SAP // ISIN: DE0007164600 "SAP in Feierlaune" ist eine oft zitierte Schlagzeile, was nicht weiter verwunderlich ist, weil die Geschäfte beim Software-Konzern ganz ordentlich gehen. Wir wollen uns daher mit der Frage beschäftigen, ob die Walldorfer auch wissen, wie man richtig feiert? Denn zum Feiern gehört Champagner, und da stießen wir in diesen Tagen auf die bestürzende Nachricht: "Das Trinken von Champagner aus Sektflöten", ließ uns das Weinmagazin "Captain Cork" wissen, "sei ein Akt der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...