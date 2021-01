München (ots) - Sendetermin am Freitag, 8. Januar 2021, 20:15 UhrOnline First ab Mittwoch, 6. Januar 2021, 20:15 Uhr in der ARD-MediathekAndrea Sawatzki und Christian Berkel sind im Privatleben ein Paar und vor der Kamera ein Erfolgsduo. In der Komödie "Sportabzeichen für Anfänger" bringen sich die Publikumslieblinge kräftig ins Schwitzen. Mit einem Augenzwinkern spielen sie zwei Alleinerziehende, die sich in Sachen Besserwisserei nichts schenken: Eine Meinungsverschiedenheit zum Thema Bundesjugendspiele eskaliert beim Elternabend zum sportlichen Wettstreit zwischen den selbsternannten Topathleten. Das Drehbuch stammt von Nina Bohlmann, die dem bestens aufgelegten Hauptdarstellerduo bereits "Scheidung für Anfänger" auf den Leib geschrieben hat. Unter der Regie von Romy-Preisträger Thomas Roth laufen die Protagonisten zur Höchstform auf - allerdings nicht im olympischen Sinne.In weiteren Rollen spielen unter anderem Thomas Heinze, Franziska Weisz, Roland Koch, Sara Fazilat, Daria Wolf, Matti Schmidt-Schaller und Maja Meinhardt."Sportabzeichen für Anfänger" ist eine Produktion der ITV Studios Germany (Produzenten Christiane Ruff und Imre von der Heydt) im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Die Redaktion liegt bei Stefan Kruppa und Christoph Pellander (beide ARD Degeto)Die Pressemappe zu dem Film finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste zum Download (https://presse.daserste.de)Fotos unter www.ard-foto.deO-Töne und Interviews unter https://ardtvaudio.de/beitrag/6876Weitere Informationen und Zusatzmaterial unterwww.facebook.com/Endlich FreitagimErstenPressekontakt:ARD Degeto, Natascha LieboldTel.: 069/1509-346E-Mail: natascha.liebold@degeto.deplanpunkt PR, Anna NischTel.: 0221/9125570E-Mail: nisch@planpunkt.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4804122