FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
INTNT GOLD-GOLD. LIN. IS1 IGG IL0010834435
AB/FROM ONWARDS 04.01.2021 13:45 CET
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INTNT GOLD-GOLD. LIN. IS1 IGG IL0010834435
AB/FROM ONWARDS 04.01.2021 13:45 CET
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