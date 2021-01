Disney Plus erweitert mit dem Kanal Star sein Content-Portfolio um Hunderte Serien, Filme und Originale, die in erster Linie an Erwachsene gerichtet sind. Ab dem 23. Februar geht es unter anderem in Deutschland los. Etwa ein Jahr nach dem offiziellen Start von Disney Plus in Deutschland und weiteren Teilen Europas kündigt der Mediengigant mit Star neue Inhalte für seinen Streaming-Dienst an. Star wird laut Anbieter in einem zusätzlichen Bereich neben den Kategorien Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic zu finden und auf Wunsch für Kinder gesperrt sein. Disney Plus Star: Neuer Kanal soll ...

