DJ MÄRKTE USA/Die Rally geht weiter - Viele Gründe für Optimismus

NEW YORK (Dow Jones)--Am ersten Handelstag an der Wall Street im neuen Jahr bleiben Anleger in Kauflaune. Die neuen Gründe für die Risikofreude sind die alten: die Hoffnung auf andauernde staatliche Unterstützung der Wirtschaft und die weltweiten Impfkampagnen gegen Corona. Bereits in den vergangenen Wochen profitierten die Aktien von solchen Hoffnungen, obwohl die Corona-Pandemie weiter wütet, gerade auch in den USA. Die Zahl der im Krankenhaus versorgten Corona-Patienten ist in den USA am Sonntag auf einen neuen Höchststand geklettert.

"Es gibt weiter schlechte Nachrichten zu dem Virus, aber die Märkte blicken wegen des Impfstoffs bereits weiter", sagt Chief Investment Officer Fahad Kamal von Kleinwort Hambros. Er verweist auf die erwartete Erholung der Wirtschaft, die historisch niedrigen Zinsen, die hohen Staatsausgaben und die lockere Geldpolitik - alles positive Faktoren für die Aktienmärkte.

Auch neue Konjunkturdaten befeuern den Optimismus. So zeigt sich das Verarbeitende Gewerbe in Asien und Europa den Einkaufsmanagern zufolge in guter Form. Kurz nach Handelsstart wird es hierzu auch aus den USA Daten geben.

Übernahmen und Zukäufe im Blick

Der Hersteller von Streamingplayern Roku will laut informierten Kreisen von Quibi Videoinhalte zukaufen. Die vom Filmmogul Jeffrey Katzenberg gegründete Quibi hatte 1,75 Milliarden Dollar aufgenommen, um High-End-Inhalte für Mobiltelefone zu entwickeln. Der Dienst wurde aber im Oktober geschlossen. Roku legen vorbörslich 2,7 Prozent zu.

Investor Carl Icahn hat über die Hälfte seines 16-prozentigen Anteils an Herbalife Nutrition verkauft und gibt seinen Sitz im Board der Gesellschaft auf. Icahn lag im Clinch mit dem aktivistischen Investor William Ackman. Herbalife fallen um 3,2 Prozent.

Die Tesla-Aktie verteuert sich um 2 Prozent. Der Elektroautobauer hat trotz der Corona-Krise und der vorübergehenden Schließung sein Ziel einer Auslieferung von mindestens einer halben Million Fahrzeuge im vergangenen Jahr nahezu erreicht. Tesla hat 499.500 Autos geliefert, Experten hatten mit 493.000 gerechnet.

Zudem gibt es Neues in puncto Übernahmen. Im Sektor Gesundheitswesen übernimmt der Versicherer Centene den Anbieter maßgeschneiderter Gesundheitangebote Magellan Health für 2,2 Milliarden Dollar. Centene gewinnen 1,2 Prozent, Magellan Health schießen um 12 Prozent nach oben.

Der Mischkonzern Teledyne übernimmt für 8 Milliarden Dollar Flir, einen Hersteller von Kameratechnik und Messinstrumenten für Rüstungs- und Industriezwecke. Teledyne geben 0,8 Prozent ab, Flir rücken um rund 22 Prozent vor.

Bitcoin-Rally pausiert

Am Devisenmarkt setzt sich die Dollarschwäche fort. Der Dollarindex verliert 0,4 Prozent. Sollten die Demokraten die Senatswahlen in Georgia am Dienstag gewinnen, dürfte der Dollar weiter unter Druck stehen. Denn eine demokratische Mehrheit würde die staatlichen Ausgaben aller Voraussicht nach weiter erhöhen. Besonderes Augenmerk gilt derzeit Bitcoin, die Kryptowährung vollzieht wie bereits im Vorjahr wilde Bewegungen. Aktuell verliert sie rund 7 Prozent, die Tagesverluste waren auch schon deutlich höher. Seit Anfang Dezember hat sich der Wechselkurs der Digitalwährung nahezu verdoppelt. Momentan hält er sich klar über 30.000 Dollar - eine Marke, die erst am 2. Januar erobert wurde. Getragen wird der Aufschwung von Investments professioneller Anleger sowie der Suche nach Alternativen zu Gold.

Derweil rückt auch der Goldpreis massiv vor. Die Feinunze klettert um 1,9 Prozent auf 1.933 Dollar. Damit sei der wichtige Widerstand bei 1.910 Dollar überwunden worden, heißt es von DailyFX. Ein nächster Widerstand liege nun bei 1.940 Dollar. Teilnehmer verweisen vor allem auf die weltweit weiterhin angespannte Coronavirus-Situation - trotz der gestarteten Impfungen. Aber auch die anhaltende Dollarschwäche treibt den Goldpreis. Noch Anfang Dezember notierte die Unze bei gut 1.775 Dollar.

Im Ölpreis zeigt sich noch wenig Bewegung. Anleger warten auf die Entscheidung der Gruppe Opec+ am Montag zu den Fördermengen. Nach allgemeiner Erwartung werden die Produktionsbegrenzungen angesichts der Corona-Pandemie um einen Monat verlängert. Allerdings ist mit internen Querelen zu rechnen. So klagt der Irak angesichts finanzieller Schwierigkeiten darüber, einen zu großen Teil der Begrenzungen schultern zu müssen.

Anleihen stehen im Schatten des Aktienmarkts. Sinkende Notierungen treiben die Zehnjahresrendite um 0,9 Basispunkte auf 0,93 Prozent.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,12 0,4 0,12 -108,1 5 Jahre 0,37 0,6 0,36 -155,7 7 Jahre 0,66 0,7 0,65 -159,2 10 Jahre 0,93 1,3 0,92 -151,4 30 Jahre 1,67 1,9 1,65 -140,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:00 Uhr Mi, 17:31 % YTD EUR/USD 1,2299 +0,53% 1,2255 1,2288 +3,2% EUR/JPY 126,63 +0,29% 126,23 126,93 +2,8% EUR/CHF 1,0812 +0,01% 1,0824 1,0854 +2,5% EUR/GBP 0,9017 +0,69% 0,8956 0,9038 +3,2% USD/JPY 102,96 -0,23% 103,02 103,30 -0,3% GBP/USD 1,3642 -0,14% 1,3679 1,3596 -0,1% USD/CNH (Offshore) 6,4519 -0,67% 6,4483 6,5075 -0,8% Bitcoin BTC/USD 31.040,26 -6,48% 33.348,75 28.135,00 +6,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,31 48,52 -0,4% -0,21 -0,4% Brent/ICE 51,77 51,80 -0,1% -0,03 +0,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.932,97 1.898,60 +1,8% +34,37 +1,8% Silber (Spot) 27,32 26,40 +3,5% +0,92 +3,5% Platin (Spot) 1.107,33 1.070,90 +3,4% +36,43 +3,4% Kupfer-Future 3,60 3,51 +2,5% +0,09 +2,5% ===

