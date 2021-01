Die Biotech-Aktien gehören am ersten Handelstag im neuen Jahr zu den Gewinnertiteln im MDAX. Am stärksten kann die Aktie von Qiagen mit einem Plus von gut zwei Prozent zulegen. Aber auch Morphosys und Evotec präsentieren sich mit plus 1,4 Prozent respektive plus 0,5 Prozent recht stark. Morphosys kann dabei von einer Kurszielerhöhung der US-Bank JPMorgan profitieren.JPMorgan hat das Kursziel für Morphosys von 120 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. 2021 könnte ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...