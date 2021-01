Miete oder Neukauf: Gebrauchte landwirtschaftliche Geräte bei Agriaffaires

Landmaschinen sind alles andere als kostengünstig, ob Erntemaschine, Traktoren oder Lagertechnik. In vielen Fällen lohnt sich eine Neuanschaffung nicht, manchmal nicht einmal der Kauf einer gebrauchten Maschine. In diesen Fällen ist die Anschaffung gebrauchter landwirtschaftlicher Maschinen oder aber das Mieten von neuen Maschinen für eine bestimmte Zeit eine Überlegung wert, zum Beispiel wenn eigene Maschinen in der Reparatur sind. Wer seine Fahrzeuge und Geräte nicht ganzjährig oder nicht mehr braucht, hat ebenso Vorteile, zu verkaufen oder zu vermieten. Nach diesem Grundprinzip funktionieren und existieren bereits diverse Online-Marktplätze - und auch für Landtechnik gibt es derartige Plattformen. Ein Anbieter hierfür ist Agriaffaires.

Über Agriaffaires

Agriaffaires ist bereits seit dem Jahre 2000 aktiv und wurde seiner Zeit von drei Landwirten gegründet. Das Angebot ist allerdings in über 20 Ländern weltweit vertreten, darunter auch Deutschland. Deutlich über 250.000 Maschinen sind durchschnittlich inseriert (Stand: 12/2020), nach Angaben des Anbieters werden es täglich 15.000 mehr. Sollte es zu einem Kauf oder einer Anmietung kommen, ist allerdings stets der jeweilige Anbieter Vertragspartner, nicht Agriaffaires. Dies ist insofern vorteilhaft, dass in diesen Fällen auch uneingeschränkt deutsches Recht gilt. Wer dennoch im Ausland kauft, findet unter den Partnerunternehmen von Agriaffaires auch eine Reihe an Spediteuren, die auf den Transport schwerer Landtechnik im In- und Ausland spezialisiert sind.

