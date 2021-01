Nachdem die Edelmetalle in der letzten Handelswoche des Jahres 2020 ihre früheren Kaufsignale bestätigt haben, positionieren wir uns nun weiter in Richtung auf dieses Szenario mit dem Kauf von Endeavour Silver (CA29258Y1034) und Coeur Mining (US1921085049).Grund: In den ersten neun Monaten betrug das Umsatzverhältnis von Gold und Silber bei Endeavour Mining rund 50/50. Damit ist das Unternehmen auch ein Profiteur eines steigenden Silberpreises.Bei Coeur Mining betrug der Anteil des Umsatzes, der mit Silber erzielt wurde, in den ersten neun Monaten zwar nur rund 25 %, er dürfte jedoch bereits für eine Outperformance gegenüber etwa dem Vergleichsindex, dem Philadelphia Gold & Silberminenindex reichen, sollte sich unser erwartetes Szenario einer Outperformance von Silber gegenüber Gold realisieren.

