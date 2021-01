Wer auf BAIDUS Elektrofahrzeug-Ambitionen gesetzt hat, profitiert heute weiter. Auch die Aktien von NIO und TESLA stehen im frühen US-Handel deutlich im Plus.



BAIDU will die Tests prinzipiell autonom fahrender Taxis laut Reuters auf 30 Städte ausweiten, außerdem suche der Konzern einen Joint-Venture-Partner für die Produktion eigener Elektrofahrzeuge. Mit GEELY und anderen Herstellern sei dies schon sondiert worden. Mit GEELY und weiteren Partnern (VW, TOYOTA) forscht BAIDU seit rund drei Jahren an Künstlicher Intelligenz für das autonome Fahren.



Nachdem die BAIDU-Aktie 2020 rund 70 % zulegte, geht es heute im US-Handel weiter nach oben (+ 3,3 %). Noch stärker im Auftrieb sind die Aktien der EV-Spezialisten NIO (+ 8,5 %) und TESLA (+ 4,8 %) nach positiv aufgenommenen Produktions- bzw. Absatzzahlen.



