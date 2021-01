Zahlreiche Angestellte bei Google wollen ihrer Kritik mit einer neuen Gewerkschaft Nachdruck verleihen. Die Forderungen gehen über bessere Arbeitsbedingungen hinaus. Über 200 Google-Angestellte in den USA haben eine Gewerkschaft gegründet. Das haben die beiden Vorsitzenden der neuen Alphabets Workers Union, Softwareentwicklerin Parul Koul und Softwareentwickler Chewy Shaw, in einem Gastbeitrag in der New York Times erklärt. Sie wollen demnach faire Gehälter ohne Ausbeutung, Repression und Diskriminierung erreichen und sich mehr Mitspracherecht erkämpfen...

