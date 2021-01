DJ SPD-Fraktionsmanager Schneider will Lockdown-Sonderurlaub für Eltern

BERLIN (Dow Jones)--Vor der Ministerpräsidentenkonferenz und der immer wahrscheinlicher werdenden Verlängerung des Lockdowns hat SPD-Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider einen Corona-Sonderurlaub zur Kinderbetreuung gefordert. "Es ist Eltern nicht zuzumuten, jetzt schon ihren Jahresurlaub zur Betreuung der Kinder zu nehmen, der dann in den Ferien fehlt", sagte Schneider dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Wenn Arbeitgeber die Möglichkeiten zu Homeoffice nicht bieten oder dies in Unternehmen nicht möglich ist, schauen Eltern in die Röhre."

Für diese Familien müsse die Politik nun etwas tun. Bereits im Dezember seien von der Ministerpräsidentenkonferenz neue Möglichkeiten versprochen worden, für die Betreuung von Kindern bezahlten Urlaub zu nehmen. "Angesichts der auch von allen Ministerpräsidenten der CDU und CSU sowie der Bundeskanzlerin angekündigten Verlängerung des Lockdowns erwarte ich nun, dass die Union ihren Widerstand gegen eine echte Sonderurlaubsregelung für Eltern von schulpflichtigen Kindern endlich aufgibt", sagte Schneider.

Auch die stellvertretende Vorsitzende des Bundeselternrats, Sabrina Wetzel, forderte eine Lösung für Eltern, die durch den Lockdown Betreuungsprobleme bekommen. "Die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin haben bei ihrem letzten Treffen angekündigt, neue Möglichkeiten von bezahltem Urlaub für die Kinderbetreuung zu schaffen", sagte die Elternvertreterin dem RND. "Da müssen sie jetzt auch liefern."

