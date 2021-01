Das neue Jahr beginnt bei Sojabohnen, wie das alte geendet hatte - mit steigenden Kursen. Mit rund 1.340 US-Cent je Scheffel liegt der Sojabohnenfuture so hoch wie vor sechseinhalb Jahren. Ein Blick auf die langfristige Kursentwicklung des Sojabohnen-Futures an der COMEX zeigt, dass dieser im Zuge des starken Anstieges bereits mehrere bedeutende Widerstände, welche sich seit dem Absturz 2014 aufgebaut hatten, überwunden hat.Den letzten dieser mittelstarken Widerstände nahm der Sojabohnen-Future mit dem Monatsultimo Dezember 2020, und diesen auch gleich signifikant, also mit ausreichendem Abstand zu der oberen roten Horizontalen im Preischart. Dieser Abstand im Preissignal wurde begleitet von sehr hohen Umsätzen, welche aus Quartalssicht die höchsten Umsätze der letzten 15 Jahre darstellen.

