DJ MÄRKTE USA/Erst Rekordhochs, dann Kursknick: Dow 2% im Minus

NEW YORK (Dow Jones)--Nach einem Handelsstart in das Jahr 2021 mit Rekorden beim Dow-Jones-Index und beim S&P-500-Index sind die Aktienkurse an der Wall Street auf Tauchstation gegangen. Im Handel ist von Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Rekordjagd die Rede, aber auch von Sorgen mit Blick auf die weiter wütende Corona-Pandemie, die Mutation des Virus in Großbritannien und die nur langsame Verteilung des knappen Impfstoffs. Weltweit wurden bislang über 85 Millionen mit dem Virus infiziert, mehr als 1,8 Millionen sind an oder mit dem Virus gestorben.

Daneben steht für einige Akteure aber auch die Politik im Fokus, konkret die beiden Stichwahlen in Georgia. Sollten dabei die demokratischen Kandidaten die Senatorensitze erringen, würde damit die Kontrolle des US-Senats an die Demokraten gehen und die Wahrscheinlichkeit eines neuen Konjunkturprogramms deutlich zunehmen. Zugleich aber auch das Risiko höherer Steuern und mehr Regulierung, beispielsweise im Ölsektor.

Der Dow-Jones-Index liegt zur New Yorker Mittagszeit rund 2 Prozent im Minus bei 29.983 Punkten. Im Tageshoch hatte er 30.674 erreicht. Der S&P-500 knickt um 1,9 Prozent ein, der Nasdaq-Composite ebenfalls. Anleihen können von ihrem Ruf als vermeintlich sicherer Hafen nicht profitieren. Sie tendieren kaum verändert.

Dass der Markit-Einkaufsmanagerindex der US-Industrie für Dezember nach oben revidiert wurde, geht unter. Ebenso, dass das US-Pharmaunternehmen Moderna die Schätzung für die weltweite Produktion seines Covid-19-Impfstoffs angehoben hat auf 600 Millionen Dosen 2021 von zuvor 500 Millionen. Unterdessen könnte die europäische Arzneimittel-Agentur EMA noch am Montag und damit zwei Tage früher als erwartet grünes Licht für eine Zulassung des Moderna-Impfstoffs geben. In den USA wird der Moderna-Impfstoff bereits seit dem 21. Dezember verabreicht.

Boeing und Coca-Cola Schlusslichter

Ganz am Ende im Dow rangieren Coca-Cola und das Schwergewicht Boeing mit Einbußen von 4,4 bzw 3,8 Prozent. Coca-Cola wurde von den RBC-Analysten auf "Sectorperform" von "Outperform" abgestuft. Bei Boeing sorgen sich die Analysten von Bernstein um Schadenersatzforderungen seitens der Kunden für den Langstreckenflieger Boeing 787 für den Fall, dass wegen Qualitätsüberprüfungen bereits fertiggestellter Exemplare erst im zweiten Halbjahr ausgeliefert werden. Derzeit könne die Zahl der bei Boeing auf Halde liegenden 787-Maschinen mehr als 70 betragen, schätzen die Experten.

Für die Moderna-Aktie geht es mit der für das Unternehmen günstigen Nachrichtenlage um 6,5 Prozent nach oben. Erholt zeigt sich die Aktie des Impfstoffkonkurrenten Biontech. Sie verbessert sich um 5,1 Prozent, während das Papier des Impfstoffpartners Pfizer 1,2 Prozent im Minus liegt.

Die Tesla-Aktie verteuert sich um 2,3 Prozent. Der Elektroautobauer hat trotz der Corona-Krise sein Ziel einer Auslieferung von mindestens einer halben Million Fahrzeugen 2020 fast erreicht.

Herbalife Nutrition gewinnen rund 2 Prozent, nachdem Investor Carl Icahn über die Hälfte seines 16-prozentigen Anteils an Herbalife verkauft und seinen Sitz im Board der Gesellschaft aufgegeben hat. Icahn hatte im Streit mit dem aktivistischen Investor William Ackman gelegen.

Unterdessen wird der Montag seinem Ruf als "Merger Monday" wieder gerecht. Der Versicherer Centene kauft den Anbieter maßgeschneiderter Gesundheitsangebote Magellan Health für 2,2 Milliarden Dollar. Centene gewinnen 0,8 Prozent, Magellan Health 12,2 Prozent. Der Mischkonzern Teledyne übernimmt für 8 Milliarden Dollar Flir, einen Hersteller von Kameratechnik und Messinstrumenten. Teledyne geben 9 Prozent ab, Flir machen einen Satz um 18 Prozent.

Bitcoin wieder extrem volatil

Am Devisenmarkt setzt sich die Dollarschwäche fort. Der Dollarindex liegt aber nur noch knapp im Minus. Sollten die Demokraten die Senatswahlen in Georgia am Dienstag gewinnen, dürfte der Dollar weiter unter Druck stehen, heißt es. Zudem verweisen Analysten darauf, dass die Realzinsen in der Eurozone höher bleiben dürften als im Dollarraum.

Wilde Ausschläge gibt es wieder beim Bitcoin. Aktuell verliert er rund 6,6 Prozent auf 31.000 Dollar. Im Tagestief lag er aber auch schon bei unter 28.000 Dollar. Seit Anfang Dezember hat sich der Wechselkurs der Digitalwährung nahezu verdoppelt, auf Jahresfrist mehr als vervierfacht.

Gold legt deutlich zu, die Feinunze verteuert sich um 36 Dollar auf 1.934. Teilnehmer verweisen vor allem auf die weltweit weiterhin angespannte Coronavirus-Situation - trotz der gestarteten Impfungen. Das lasse Anleger Zuflucht im vermeintlich sicheren Gold suchen. Aber auch die anhaltende Dollarschwäche treibt den Goldpreis.

Am Ölmarkt fallen die Preise parallel zu den schwachen Aktienkursen. Anleger warten zudem auf die Entscheidung der Opec+ am Montag zu den Fördermengen. Nach allgemeiner Erwartung werden die Produktionsbegrenzungen verlängert. Aktuell verbilligt sich Brentöl um knapp 2 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.997,83 -1,99 -608,65 -1,99 S&P-500 3.678,57 -2,06 -77,50 -2,06 Nasdaq-Comp. 12.608,36 -2,17 -279,92 -2,17 Nasdaq-100 12.605,81 -2,19 -282,48 -2,19 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,12 0,0 0,12 -108,5 5 Jahre 0,36 -0,5 0,36 -156,8 7 Jahre 0,64 -1,4 0,65 -161,2 10 Jahre 0,91 -0,5 0,92 -153,2 30 Jahre 1,65 0,0 1,65 -141,9 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:00 Uhr Mi, 17:31 % YTD EUR/USD 1,2259 +0,19% 1,2255 1,2288 +2,9% EUR/JPY 126,42 +0,12% 126,23 126,93 +2,7% EUR/CHF 1,0801 -0,09% 1,0824 1,0854 +2,4% EUR/GBP 0,9044 +0,99% 0,8956 0,9038 +3,6% USD/JPY 103,13 -0,07% 103,02 103,30 -0,2% GBP/USD 1,3555 -0,78% 1,3679 1,3596 -0,7% USD/CNH (Offshore) 6,4579 -0,58% 6,4483 6,5075 -0,7% Bitcoin BTC/USD 31.048,98 -6,46% 33.348,75 28.135,00 +6,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,67 48,52 -1,8% -0,85 -1,8% Brent/ICE 51,11 51,80 -1,3% -0,69 -1,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.938,14 1.898,60 +2,1% +39,54 +2,1% Silber (Spot) 27,01 26,40 +2,3% +0,61 +2,3% Platin (Spot) 1.064,70 1.070,90 -0,6% -6,20 -0,6% Kupfer-Future 3,58 3,51 +1,8% +0,06 +1,2% ===

