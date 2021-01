Für die Aktionäre der SAP SE lief das Börsenjahr 2020 überaus enttäuschend. Während viele Blue Chips aus dem Technologiebereich in der Regel prozentual deutlich zweistellige oder sogar dreistellige Kursgewinne verzeichnen konnte, verzeichnete das DAX-Schwergewicht ein Kursminus von 11 %. Ausschlaggebend für die schwache Performance war eine Gewinnwarnung, die am 25. Oktober 2020 für das damalige Geschäftsjahr sowie für die Folgeperioden seitens des Walldorfer Software-Konzerns ausgesprochen wurde. Von dem Kursminus in Höhe von gut 22 %, welches die Aktie am folgenden Handelstag verzeichnen musste, konnte sich der Titel bis zum Jahresende nicht wirklich erholen.Für Enttäuschung sorgte vor allem die Tatsache, dass das die Unternehmensspitze rund um Vorstandssprecher Christian Klein die schwachen fundamentalen Aussichten mit der Corona-Pandemie begründeten. Dies lies Zweifel an der eigentlichen Verfassung des SAP-Geschäftsmodells aufkommen, da andere Titel aus dem Software-Sektor von der jüngsten Digitalisierungswelle massiv profitieren konnten. Insbesondere im schnell wandelnden Geschäft mit Software sehen viele institutionelle Investoren Gewinnwarnungen über Jahre mehr als kritisch, da dies oftmals ein erstes Indiz sein könnte, dass eine Firma den Anschluss an die Marktentwicklung zu verlieren droht.

