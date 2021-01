Positiv-Meldung am Abend für den Reisekonzern TUI: Die EU-Wettbewerbshüter haben deutsche Staatshilfen in Höhe von bis zu 1,25 Milliarden Euro genehmigt. TUI wurde besonders schwer von der Corona-Krise getroffen. Die Nachricht lässt die TUI-Aktie im Späthandel in Richtung eines neuen Tageshochs steigen.Optimistische Aussagen von TUI-Chef Fritz Joussen ließen die Aktie des Reisekonzerns gut ins neue Jahr starten. Der Unternehmenslenker äußerte gegenüber der Rheinischen Post, er erwarte einen weitgehend ...

