Im letzten Quartal des Jahres 2020 konnte der US-Elektroautobauer Tesla so viele Autos wie nie zuvor ausliefern. Mit einem Absatz von 180.570 E-Autos wurde der bisherige Rekord von etwa 140.000 aus dem dritten Quartal deutlich überstiegen. Damit konnte Tesla auf Jahressicht den Absatz um 36 Prozent auf 499.550 Autos anheben. Somit ist das selbst auserkorene Ziel von einer halben Million ausgelieferter Autos so gut wie erfüllt. In diesem Jahr hat ...

