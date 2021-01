Die Moody's Corporation (NYSE:MCO) hat heute die Übernahme von Catylist, Inc. bekannt gegeben, einem Anbieter von Maklerlösungen für den Bereich Gewerbeimmobilien (CRE). Mit der Übernahme erweitert Moody's Analytics (MA) seine CRE-Plattform durch die Verbesserung der Datenverfügbarkeit auf Ebene der Immobilienobjekte und die Verbreiterung seines Angebots an analytischen Lösungen für Immobilienmakler.

"Catylist vermittelt detaillierte Einblicke in den Gewerbeimmobilienmarkt und beeindruckt durch Umfang und Abdeckung, eine intuitive Benutzeroberfläche und innovative Research-Services für Makler", so Stephen Tulenko, Präsident, Moody's Analytics. "Die Catylist-Übernahme ergänzt die analytischen Fähigkeiten von Moody's und erweitert unsere wachsende Suite an CRE-Tools, die reichhaltige und relevante Daten mit leistungsstarken Analysen kombinieren. Wir planen weitere Investitionen und werden unsere CRE-Fähigkeiten auch weiterhin kontinuierlich verbessern, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, bestmögliche Entscheidungen zu treffen."

Die innovative Plattform von Catylist gibt CRE-Maklern eine umfassende Suite aus Daten, Analysetools und verifizierten Informationen zu Immobilienobjekten an die Hand. In Verbindung mit den bestehenden CRE-Fähigkeiten von Moody's ermöglichen die leistungsstarken proprietären Tools, Research-Funktionen und Marktdaten von Catylist, Trends hinsichtlich Bestand, Preisentwicklung und Leerstand zu identifizieren.

"Moody's ist weithin für die hohe Qualität seiner Daten und Analysen bekannt. Seine evolvierenden Fähigkeiten im Bereich Gewerbeimmobilien haben das Unternehmen zu einem vertrauenswürdigen Namen innerhalb der Branche gemacht", erklärt Ronald D. Marten, CCIM, Gründer, Präsident und CEO von Catylist. "Wir freuen uns auf den weiteren Ausbau unseres Geschäfts als Teil eines dynamischen Unternehmens wie Moody's, um die sich kontinuierlich entwickelnden Bedürfnisse der Branche künftig noch besser bedienen zu können."

Die Übernahme baut auf der 2018 erfolgten Akquisition von Reis, Inc. durch Moody's auf, einem führenden Anbieter von CRE-Daten und -Analysen. Die Daten von Catylist, einschließlich der unmittelbar von Maklern bezogenen Informationen, werden das Datenfundament des umfangreichen und wachsenden Netzwerks von Moody's CRE-Produkten und -Serviceleistungen weiter verbessern.

Die Akquisition wurde mit Zahlungsmitteln finanziert und wird voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf das Finanzergebnis von Moody's im Jahr 2020 haben.

ÜBER MOODY'S CORPORATION

