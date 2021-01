Didi, asiatischer Uber-Konkurrent mit über 550 Millionen Nutzern, ist nun unter die Autobauer gegangen, zumindest als Partner des Elektroautoherstellers BYD. In Kooperation haben das Startup und BYD ein auf Carsharing-ausgelegtes Fahrzeug entwickelt, welches in den kommenden Monaten an die Fahrer von Didi ausgeliefert wird.? Elektroauto speziell für RideHailing ? Didi kooperiert mit BYD? Entwicklungsprozess dauerte zwei JahreBYD entwickelt Auto in Zusammenarbeit mit DidiDer ...

