DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 5. Januar

=== *** 06:55 DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 2020, Baden-Baden *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz November saisonbereinigt real PROGNOSE: -2,3% gg Vm zuvor: +2,6% gg Vm *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,2% gg Vm/-0,7% gg Vj *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Dezember Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +5.000 gg Vm zuvor: -39.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,1% zuvor: 6,1% *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Dezember *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe November PROGNOSE: +10,6% gg Vj zuvor: +10,5% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: +10,1% gg Vj 10:00 DE/Institut für Makroökonomie und Konjunktur- forschung (IMK), Video-PK zum Thema: "Welche Prioritäten sollte die Wirtschaftspolitik 2021 setzen?" 11:00 DE/Deutscher Städte- und Gemeindebund, PK Rückblick 2020 und Ausblick 2021, Berlin 11:00 DE/Tui AG, ao HV (virtuell) *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 6 Mrd EUR *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht Dezember zu APP-Kaufprogramm *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der APP-Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 57,0 Punkte zuvor: 57,5 Punkte 17:00 US/Weltbank, Halbjahresbericht über die globalen Wirtschaftsaussichten, Washington 21:45 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) bei der Online-Jahrestagung der ASSA 21:45 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2021 stimmberechtigt im FOMC) bei der virtuellen Jahresversammlung der American Economic Association 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Bundeskanzlerin Merkel und Ministerpräsidenten der Länder, Bund-Länder-Gipfel zu Corona (per Videokonferenz) *** - US/Stichwahl in Georgia über die Besetzung von zwei Senatssitzen, Atlanta - Verkürzter Börsenhandel in Schweden (bis 13:00) ===

