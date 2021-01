EQS Group-Ad-hoc: Implenia AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Implenia gewinnt Grossauftrag für A7-Tunnel Altona in Hamburg



05.01.2021 / 07:00 CET/CEST

Implenia hat gemeinsam mit Projektpartner HOCHTIEF den Zuschlag zum Bau des 2,2 Kilometer langen Lärmschutztunnels Altona auf der Autobahn A7 in Hamburg mit einem Gesamtvolumen von rund EUR 580 Mio. netto erhalten. Implenia wird das Vorhaben in einer Arbeitsgemeinschaft kaufmännisch leiten, HOCHTIEF hat die technische Federführung. Dietlikon, 5. Januar 2021 - Mit der Erweiterung auf acht Fahrtstreifen von der Anschlussstelle Hamburg-Othmarschen bis Hamburg-Volkspark wird die Lücke zu den bereits laufenden Ausbauprojekten nördlich und südlich des Elbtunnels auf der A7 geschlossen. Auf dem 2'230 Meter langen Lärmschutztunnel Altona werden eine Vielzahl von Kleingärten sowie Grün- und Parkanlagen entstehen, die auch die beiden angrenzenden Stadtteile Othmarschen und Bahrenfeld wieder miteinander verbinden. Das auf acht Jahre angelegte Projekt soll im April dieses Jahres starten. Auftraggeber ist die DEGES (Deutsche Einheit Fernstrassenplanungs und -bau GmbH), die als Projektmanagementgesellschaft für ihre Gesellschafter - den Bund und zwölf Bundesländer - Bundesfernstrassen plant und realisiert. Implenia wird das Vorhaben mit einem Gesamtauftragsvolumen von rund EUR 580 Mio. netto in einer Arbeitsgemeinschaft mit HOCHTIEF kaufmännisch leiten, HOCHTIEF hat die technische Federführung. Der Anteil von Implenia am Gesamtauftragsvolumen beträgt 35 Prozent. Partnerschaftlich urbane Verkehrsinfrastruktur verbessern Das Projekt ist ein wichtiger Teil der Erneuerung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur auf einer Hauptverkehrs-ader in Deutschland. Es schafft zudem mehr Lebensqualität für die direkten Anwohnerinnen und Anwohner, die einen umfassenden Lärmschutz erhalten, sowie für alle Hamburgerinnen und Hamburger, die diesen Naherholungsraum zukünftig nutzen können. Christian Späth, Head Division Civil Engineering bei Implenia: «In dem seit November 2019 laufenden Angebotsverfahren konnten wir zahlreiche Optimierungsmöglichkeiten identifizieren. Dafür haben wir unter anderem Teile der Ausführungsplanung vorgezogen und sukzessive die Ergebnisse aus mehr als 30 Abstimmungsterminen in die Kalkulation eingearbeitet. So konnten wir die Projektrisiken für alle Beteiligten deutlich minimieren und eine gute Basis für die Zusammenarbeit in den nächsten acht Jahren bis zu einem erfolgreichen Projektabschluss schaffen.» Kontakt für Investoren and Analysten:

3. März 2021: Jahresergebnis 2020, Analysten- und Medienkonferenz

30. März 2021: Generalversammlung Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt und realisiert Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem plant und erstellt Implenia in Österreich, Frankreich, Schweden und Norwegen komplexe Infrastrukturprojekte. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinational führenden Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der tiefen Erfahrung ihrer Spezialisten kann die Gruppe komplexe Grossprojekte realisieren und Bauwerke über den gesamten Lebenszyklus und kundennah begleiten. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Dietlikon bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als 10'000 Personen und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von über CHF 4,4 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter: implenia.com.

