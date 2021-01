DJ T-Mobile US kauft Mobilfunk-Aktivitäten in South Dakota

Von Micah Maidenberg

NEW YORK (Dow Jones)--Die Telekom-Tochter T-Mobile US kauft einer Lokalbehörde im US-Bundesstaat South Dakota Mobilfunk-Infrastruktur ab. Wie die T-Mobile US Inc mitteilte, gehören dazu Funkzellenstandorte sowie unter der Marke Sprint betriebene Mobilfunk- und Datendienste. Bislang hatte Brookings Municipal Utilities rund 14.000 Kunden in Sioux Falls, Watertown, Brookings sowie Sioux City, Iowa, damit versorgt. Die Transaktion soll noch in diesem Quartal abgeschlossen werden.

