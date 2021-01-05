The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.01.2021
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.01.2021
ISIN Name
DE000NLB8JQ7 NORDLB IS.S.2007
US50075NAT19 MONDELEZ INTL 07/38
DE000LB0VFA8 LBBW STUFENZINS 13/21
XS0648867975 GOLDM.S.GRP 11/21 MTN
US89236TFR14 TOYOTA M.CRD 19/21 FLRMTN
US80281LAD73 SANTAN.UK GRP 16/21
US89236TFQ31 TOYOTA M.CRD 19/21 MTN
US02665WCS89 AM.HONDA FIN 19/21 MTN
XS1050547931 REDEXIS GAS FIN. 14/21MTN
US02665WCR07 AM.HONDA FIN 19/21 FLRMTN
DE000DK0N5P9 DEKA NOK FESTZINS 18/21
XS2262815330 CDB (HK) 20/24.11.23
DE000BLB3C51 BAY.LDSBK.IS.15/21
DE000DK0SDU6 DEKA USD FESTZINS 19/21
US24422ETF69 DEERE -JOHN- CAP. 2021
US24422ETZ24 DEERE -JOHN- CAP. 2021 G
USU57238AE43 QUALCOMM 20/28 REGS
US032511BJ52 ANADARKO PET. 2024
XS1747148358 KOMMUNEKREDIT 18/21 MTN
DE000BLB0RJ6 BAY.LDSBK.IS.S.13/21
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.01.2021
ISIN Name
DE000NLB8JQ7 NORDLB IS.S.2007
US50075NAT19 MONDELEZ INTL 07/38
DE000LB0VFA8 LBBW STUFENZINS 13/21
XS0648867975 GOLDM.S.GRP 11/21 MTN
US89236TFR14 TOYOTA M.CRD 19/21 FLRMTN
US80281LAD73 SANTAN.UK GRP 16/21
US89236TFQ31 TOYOTA M.CRD 19/21 MTN
US02665WCS89 AM.HONDA FIN 19/21 MTN
XS1050547931 REDEXIS GAS FIN. 14/21MTN
US02665WCR07 AM.HONDA FIN 19/21 FLRMTN
DE000DK0N5P9 DEKA NOK FESTZINS 18/21
XS2262815330 CDB (HK) 20/24.11.23
DE000BLB3C51 BAY.LDSBK.IS.15/21
DE000DK0SDU6 DEKA USD FESTZINS 19/21
US24422ETF69 DEERE -JOHN- CAP. 2021
US24422ETZ24 DEERE -JOHN- CAP. 2021 G
USU57238AE43 QUALCOMM 20/28 REGS
US032511BJ52 ANADARKO PET. 2024
XS1747148358 KOMMUNEKREDIT 18/21 MTN
DE000BLB0RJ6 BAY.LDSBK.IS.S.13/21
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