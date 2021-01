The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.01.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.01.2021ISIN NameDE000NLB8JQ7 NORDLB IS.S.2007US50075NAT19 MONDELEZ INTL 07/38DE000LB0VFA8 LBBW STUFENZINS 13/21XS0648867975 GOLDM.S.GRP 11/21 MTNUS89236TFR14 TOYOTA M.CRD 19/21 FLRMTNUS80281LAD73 SANTAN.UK GRP 16/21US89236TFQ31 TOYOTA M.CRD 19/21 MTNUS02665WCS89 AM.HONDA FIN 19/21 MTNXS1050547931 REDEXIS GAS FIN. 14/21MTNUS02665WCR07 AM.HONDA FIN 19/21 FLRMTNDE000DK0N5P9 DEKA NOK FESTZINS 18/21XS2262815330 CDB (HK) 20/24.11.23DE000BLB3C51 BAY.LDSBK.IS.15/21DE000DK0SDU6 DEKA USD FESTZINS 19/21US24422ETF69 DEERE -JOHN- CAP. 2021US24422ETZ24 DEERE -JOHN- CAP. 2021 GUSU57238AE43 QUALCOMM 20/28 REGSUS032511BJ52 ANADARKO PET. 2024XS1747148358 KOMMUNEKREDIT 18/21 MTNDE000BLB0RJ6 BAY.LDSBK.IS.S.13/21