The following instruments on XETRA do have their first trading 05.01.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 05.01.2021Aktien1 GB00BD0SN947 Pineapple Power Corp. PLC2 US9772871011 WiseTech Global Ltd.3 US0453871073 Assa-Abloy AB4 US2246331076 Crawford & Co.5 US3640971053 Galp Energia SGPS S.A.6 US39037G1094 Great Elm Group Inc.7 US4764931014 Jerónimo Martins, SGPS, S.A.8 US50186Q1031 LG Electronics Inc. [new]9 US66405S1006 Northeast Bank10 CA68622C1086 Origen Resources Inc.11 US8293342007 Singulus Technologies AG12 US87952P3073 Tele2 AB Schweden13 US68235B2088 180 Degree Capital Corp.14 US00484M6012 Acorda Therapeutics Inc.15 CA03519P1027 Angold Resources Ltd.16 CA04053A1057 Arizona Gold Corp.17 US37960G2030 Global Crossing Airlines Inc.18 CA38153W5000 Goldstar Minerals Inc.19 US42328V6039 Helius Medical Technologies Inc.Anleihen1 DE000LB13TE5 Landesbank Baden-Württemberg2 DE000LB13U39 Landesbank Baden-Württemberg3 XS0329579600 América Móvil S.A.B. de C.V.4 ES0236463008 Audax Renovables S.A.5 US197679AB92 HCA Inc.6 US197677AC10 HCA Inc.7 US197677AG24 HCA Inc.8 US19767QAS49 HCA Inc.9 US197677AJ62 HCA Inc.10 US404119AJ84 HCA Inc.11 US594972AB78 MicroStrategy Inc.12 DE000A286UF2 CoCo Finance II-3 DAC