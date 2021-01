DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: Verkürzter Handel in Schweden.

MITTWOCH: In Finnland und Schweden kein Handel wegen des Feiertags Heilige Drei Könige.

TAGESTHEMA

Vor dem Corona-Krisengipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Dienstag stehen die Zeichen auf eine Verlängerung des harten Lockdowns. Die Länderchefs hätten "weitgehendes Einvernehmen" über eine Verlängerung der Restriktionen bis zum 31. Januar erzielt, meldete das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Montagabend. Strittig war demnach aber noch, wie mit den Schulen und Kitas verfahren werden soll, die ebenso wie der Einzelhandel seit Mitte Dezember weitgehend geschlossen sind. Der harte Lockdown ist bisher bis zum kommenden Sonntag befristet.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hält unterdessen eine Lockerungspolitik für möglich, wenn die gefährdete Altersgruppe der Über-70-Jährigen geimpft ist. Nach diesem "entscheidenden Zwischenetappenziel" werde die Belastung im Gesundheitssystem eine andere sein, sagte Spahn nach Informationen des Handelsblatts bei einer nicht-öffentlichen Sitzung des Gesundheitsausschusses.

Die geplante Verlängerung des Lockdowns werde die wirtschaftliche Erholung verzögern, erwartet Ifo-Präsident Clemens Fuest. Ob Deutschland erneut in eine Rezession rutsche, hänge stark davon ab, ob die bislang intakte Erholung des Industriesektors weitergehe. "Eine längere Schließung großer Teile des Einzelhandels wird sich irgendwann auch auf die Nachfrage nach Industriegütern auswirken", sagte der Ökonom dem Handelsblatt. Das DIW hat wegen der Härte der zweiten Infektionswelle seine Wachstumsprognose bereits von 5,2 Prozent auf 3,5 Prozent gekürzt. Für DIW-Präsident Marcel Fratzscher befindet sich die deutsche Wirtschaft bereits in einer neuerlichen Rezession. Die Hoffnung eines wirtschaftlichen Neustarts liege auf dem zweiten Quartal. Dies werde aber nur dann gelingen, wenn die Infektionswelle bis Februar abebbe und die Einschränkungen dann zum größten Teil aufgehoben werden könnten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:55 DE/Grenke AG, Neugeschäft und Deckungsbeitrag 2020

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Einzelhandelsumsatz November saisonbereinigt real PROGNOSE: -2,3% gg Vm zuvor: +2,6% gg Vm - CH 08:30 Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: k.A. zuvor: -0,2% gg Vm/-0,7% gg Vj - DE 09:55 Arbeitsmarktdaten Dezember Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +5.000 gg Vm zuvor: -39.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,1% zuvor: 6,1% - EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe November PROGNOSE: +10,6% gg Vj zuvor: +10,5% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: +10,1% gg Vj - US 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 57,0 Punkte zuvor: 57,5 Punkte 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 DE/Auktion von 0,00-prozentigen Schatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2022 im Volumen von 6 Mrd EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.704,00 0,11 S&P-500-Indikation 3.704,75 0,04 Nasdaq-100-Indikation 12.706,50 0,12 Nikkei-225 27.158,63 -0,37 Schanghai-Composite 3.521,30 0,52 +/- Ticks Bund -Future 178,16 -12 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 13.726,74 0,06 DAX-Future 13.689,00 0,23 XDAX 13.701,50 0,24 MDAX 30.950,60 0,50 TecDAX 3.245,46 1,02 EuroStoxx50 3.564,39 0,33 Stoxx50 3.124,27 0,51 Dow-Jones 30.223,89 -1,25 S&P-500-Index 3.700,65 -1,48 Nasdaq-Comp. 12.698,45 -1,47 zuletzt +/- Ticks Bund-Future 178,28 +44

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Vorbörslich zeichnen sich Verluste zu Handelsbeginn an Europas Börsen am Dienstag ab. Für Zurückhaltung sorgt die sich rasant verbreitende aggressivere Covid-19-Variante aus Großbritannien. Premier Boris Johnson hat deswegen einen dritten Lockdown für England ab Mittwoch angekündigt. Fest erwartet wird, dass Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder heute eine Verlängerung des Lockdowns über den 10. Januar hinaus beschließen werden. Vorsichtig agieren die Anleger auch mit Blick auf das in die entscheidende Phase gehende Rennen um die beiden Senatorensitze in Georgia. Derzeit liegen die demokratischen Kandidaten laut Umfragen knapp vorne, was aus Marktsicht ambivalent ist. Zwar würde bei einer Kontrolle des Senats durch die Demokraten die Wahrscheinlichkeit eines neuen Konjunkturprogramms deutlich zunehmen, zugleich birgt dieses Szenario laut CMC aber auch das Risiko höherer Steuern in den USA.

Rückblick: Etwas fester - Positiv kamen die zahlreichen finalen Einkaufsmanager-Indizes für die Industrie im Dezember aus den Ländern Europas und aus China an, auch wenn sie die Erwartungen nicht ganz erreichten. Der Bankensektor blieb zurück und schloss 0,8 Prozent niedriger. Hier bremsten besonders die britischen Branchentitel, die weiter unter für die Finanzbranche noch nicht endgültig geklärten Punkten im Nach-Brexit-Handelsabkommen litten. Natwest Group fielen um 5,3 Prozent und Lloyds um 4,4 Prozent. Verkauft wurden Aktien der Fluglinien nach einer negativen Studie der Citigroup, in der von ambitionierten Bewertungen die Rede war. Lufthansa (minus 6,7 Prozent), Air France (minus 4,9 Prozent) und Easyjet (minus 7,9 Prozent) wurden zudem zum Verkauf empfohlen. Tui stiegen dagegen um 2,7 Prozent - das Unternehmen hatte sich positiv zu den erwarteten Sommerbuchungen geäußert. Um 25,3 Prozent nach oben schossen in London die Aktien von Entain nach einem Übernahmeangebot von MGM Resorts International.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Stärker verkauft wurden Autoaktien. BMW verloren 0,5 Prozent, Daimler 1,5 Prozent, VW 2,6 Prozent und Continental 2,8 Prozent. Dagegen gewannen Delivery Hero 7,5 Prozent nach einer Kaufempfehlung durch die Bank of America. Nach einer Kaufempfehlung durch die Citigroup stiegen K+S um 8,9 Prozent. United Internet gewannen 4,5 Prozent nach einer Kaufempfehlung durch Warburg. Für die Aktie der Deutschen Familienversicherung ging es dagegen um 39,7 Prozent nach unten. Kurz vor Jahresschluss hatte das Unternehmen informiert, nicht mehr Erstversicherer und IT-Dienstleister im CareFlex-Konsortium zu sein, sondern die Rolle des Rückversicherers zu übernehmen. Hauck & Aufhäuser verwies darauf, dass das EBIT dadurch negativ bleiben wird, statt 10,8 Millionen Euro zu erreichen.

XETRA-NACHBÖRSE

MLP machten bei Lang & Schwarz einen Satz um 5 Prozent nach der Nachricht, dass 2020 die eigene Prognose für das operative Ergebnis übertroffen werden dürfte. Auch für die Tui-Aktie ging es um rund 5 Prozent aufwärts. Nachbörslich war bekannt geworden, dass Großaktionär Alexej Mordaschow kein Übernahmeangebot für den Reisekonzern abgeben muss, falls seine Beteiligung im Zuge der geplanten Kapitalerhöhung über die Schwelle von 30 Prozent steigen sollte. Damit kann Mordaschow seine Gesamtbeteiligung nun auf bis zu 36 Prozent erhöhen. Die Aktie des Brokers Lang & Schwarz selbst, die in den letzten Handelsminuten auf Xetra einen gewaltigen Sprung nach oben gemacht hatte, legte auf der Plattform Tradegate um weitere rund 1,5 Prozent zu auf 71,60 Euro. Das Wertpapierhandelshaus hatte kurz vor dem Xetra-Handelsende für 2020 Ergebnis- und Umsatzzahlen massiv über den Vorjahreszahlen mitgeteilt.

USA / WALL STREET

Schwächer - Nach neuen Rekorden gleich zum Handelsstart gingen die Kurse auf Talfahrt, konnten sich aber zumindest von den Tagestiefs noch kräftig erholen. Im Handel war von Gewinnmitnahmen die Rede, aber auch von Sorgen mit Blick auf die weiter wütende Corona-Pandemie. Daneben hieß es mit Blick auf die Stichwahlen in Georgia am Dienstag, sollten dabei die demokratischen Kandidaten die Senatorensitze erringen, würde das das Risiko höherer Steuern mit sich bringen. Ganz am Ende im Dow rangierten Coca-Cola und das Schwergewicht Boeing mit Einbußen von 3,8 bzw 5,3 Prozent. Coca-Cola waren von RBC auf "Sectorperform" abgestuft worden, bei Boeing sorgen sich die Analysten von Bernstein um Schadenersatzforderungen, sollte der Langstreckenflieger Boeing 787 wegen Qualitätsüberprüfungen erst im zweiten Halbjahr ausgeliefert werden. Für die Moderna-Aktie ging es um 6,9 Prozent nach oben. Erholt zeigte sich auch die Aktie des Impfstoffkonkurrenten Biontech. Sie verbesserte sich um 5,2 Prozent, während das Papier des Impfstoffpartners Pfizer unverändert schloss. Moderna hatte die Schätzung für die weltweite Produktion seines Covid-19-Impfstoffs angehoben auf 600 von 500 Millionen Dosen 2021. Daneben wurde bekannt, dass die europäische Arzneimittel-Agentur EMA noch kein grünes Licht für eine Zulassung des Moderna-Impfstoffs gab, sondern am Mittwoch weiter berät. Tesla verteuerten sich um 3,4 Prozent. Der Elektroautobauer hat trotz der Corona-Krise sein Ziel einer Auslieferung von mindestens einer halben Million Fahrzeugen 2020 fast erreicht.

