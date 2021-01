Asien startete schwach in den zweiten Handelstag, erholt sich aber zum Ende der Sitzung. Unter anderem verbesserte die überraschende Kehrtwende der New York Stock Exchange die Stimmung. Die Börse hatte zum Jahresende angekündigt, dass man dem Präsidialerlass von Präsident Trump folgt und die Börsennotierungen von bedeutenden chinesischen Konzernen wie China Mobile, China Telecom und China Unicom Hong Kong einstellen wird, da ihnen politische Nähe zur chinesischen Regierung unterstellt wird. Diese Entscheidung hatte für starke Verluste gesorgt. Heute Nacht kündigte die NYSE an, dass man die Unternehmen weiter notieren wird.Die Futures erholen sich heute früh leicht. Nach einem sehr schwachen Jahresstart an der Wall Street baut sich heute früh leichter Optimismus auf. Der DAX-Future wird kurz vor Eröffnung der europäischen Vorbörse 0,17 % höher bei 13.704 Punkten gesehen. Der S&P 500 Future notiert 0,18 % höher bei 3.698 Punkten und der Nasdaq-Future liegt bei 12.708 Punkten (+0,18 %).

