Strategisch bleibt der DAX "in der Spur"

Am heutigen Dienstag darf man sich zunächst wieder auf einen stabilen Verlauf einstellen. Der DAX 30 wird vorbörslich über 13.700 Punkte taxiert. Die kurz- wie mittelfristigen Indikatoren zeigen sich weiterhin stabil.

Die Slow-Stochastik hat weiterhin Luft nach oben. Das Obere Bollinger-Band tendiert bei 13.870 Punkten. Dieses Niveau dürfte kurzfristig das Maximal-Niveau darstellen. Nach oben wird es damit keine großen Ausschläge geben. Die 13.996 stehen als nächste wichtige Hürde weiterhin "ihren Mann". Nach unten ist das kurzfristige Wort-Case-Szenario bei 13.500 Indexpunkten zu sehen.

Der weitere Jahresstart wird sich stabil aber nicht euphorisch fortsetzen. Ein mögliches charttechnisches Gap-Closing bei 13.602 bleibt weiterhin möglich. Dieses würde aber an der aktuellen Stabilität nichts ändern. Operative Verkaufssignale ergäben sich erst ab Notierungen bei 13.500 Zählern.

Strategisch bleibt der deutsche Leitindex somit weiterhin "in der Spur": Die 15.000 bleiben ein realistisches Ziel für das Börsenjahr 2021. Mit dem Essenslieferanten Delivery Hero war am gestrigen Montag der DAX-Top-Performer des Vorjahres schon wieder die Nummer Eins. Mit einem neuen Allzeit-Hoch und einem Zuwachs von Plus 7,5 Prozent stach der Titel abermals hervor.

