Bonn (ots) - Eine interkulturelle Austauscherfahrung prägt das eigene Leben maßgeblich - egal, ob als Reisende*r oder als Gastfamilie. Eine Person aus einem anderen Land bei sich zu Hause aufzunehmen und für eine gewisse Zeit den Alltag miteinander zu teilen ist spannend und bereichernd. Gleichzeitig ist die Aufnahme eines Familienmitglieds auf Zeit mit vielen Fragen verbunden: Was sind meine Aufgaben als Gastfamilie? Wie läuft der Auswahlprozess ab?Für alle interessierten Familien bietet Experiment e.V., Deutschlands älteste Austauschorganisation, eine digitale Informationsveranstaltung zum Thema Gastfamilie werden an. Am Mittwoch, den 06.01.2021 von 18-19 Uhr informiert die Austauschorganisation über die Video-Chat-Plattform Zoom über den Ablauf eines Austausches in Deutschland. Neben einer*einem Mitarbeiter*in aus der Geschäftsstelle wird auch eine Gastfamilie dabei sein, die von ihren Erfahrungen berichten und Fragen beantworten wird. Die Veranstaltung ist kostenfrei, bedarf jedoch einer vorherigen Anmeldung über folgenden Link: https://www.experiment-ev.de/online-infoveranstaltungen. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Vereins.Die nächsten Gastfamilien werden bereits ab Anfang Februar gesucht.Die Schüler*innen sind zwischen 15 und 18 Jahre alt und kommen unter anderem aus Brasilien, Kolumbien, Serbien und Italien. Sie reisen im Februar an, bleiben für sechs bis zwölf Monate in Deutschland und gehen hier zur Schule.Gastfamilie kann fast jeder werden - egal, ob Paare mit oder ohne Kinder, Alleinerziehende oder Patchwork-Familien, egal, ob in der Stadt oder auf dem Land. Wer Interesse hat, kann sich an die Geschäftsstelle von Experiment e.V. in Bonn wenden. Ansprechpartnerin ist Kerstin Overs de Gutierrez (Tel.: 0228 95722-41, E-Mail: overs@experiment-ev.de (mailto:overs@experiment-ev.de)). Weitere Informationen gibt es unter www.experiment-ev.de/gastfamilie-werden (http://www.experiment-ev.de/gastfamilie-werden). Dort stellen sich auch einige der internationalen Gäste mit kurzen Videos vor.Über Experiment e.V.Das Ziel von Experiment e.V. ist seit über 85 Jahren der Austausch zwischen Menschen aller Kulturen, Religionen und Altersgruppen. Experiment e.V. ist gemeinnützig und das deutsche Mitglied von "The Experiment in International Living" (EIL). 2019 reisten 2.372 Teilnehmende mit Experiment e.V. ins Ausland und nach Deutschland. Ein Drittel davon erhielt Stipendien. Kooperationspartner sind u.a. das Auswärtige Amt, die Botschaft der USA, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der Deutsche Bundestag, das Goethe-Institut und die Stiftung Mercator.Pressekontakt:Carola Orti von Havranek0228 95722-42ortivonhavranek@experiment-ev.deOriginal-Content von: Experiment e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77566/4804515