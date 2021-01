Der Dax ging nach einem robusten Start in den Montag (04.01.) und damit ins neue Jahr am Ende doch etwas verhalten aus dem gestrigen Handel. Nach der zurückliegenden Aufwärtsbewegung wachsen die Bäume möglicherweise auch nicht (mehr) in den Himmel. Auch unsere drei heutigen Protagonisten Daimler, Volkswagen Vz. und BMW "litten" unter Gewinnmitnahmen. Daimler - Widerstand im Visier Mehrfach attackierte die Aktie des Stuttgarter Autobauers Daimler ...

