Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Börsenjahr 2021 hat begonnen, der Optimismus ist fast grenzenlos, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Die Kurse an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten seien nahe historischem Höchststand. Ein wirksamer Impfstoff gegen die Pandemie scheine gefunden zu sein, in einigen Monaten würden Millionen Menschen in aller Welt gegen Covid-19 geimpft sein. Der Brexmas (englische Presse für Brexit Deal am Xmas) sei greifbar geworden. Ein neuer US-Präsident beginne sein Amt. In Deutschland befinde sich der ifo-Geschäftsklimaindex im steilen Aufwärtstrend, in der Industrie würden die Aufträge aus dem In- und Ausland sprudeln. Die Experten von "fairesearch" fragen sich, ob uns denn ein neues Schlaraffenland bevorstehe. ...

