Mercedes-Benz strebt nach eigenen Angaben die führende Position bei Elektroantrieben und Fahrzeug-Software an. Bereits im Jahr 2022 solle das Portfolio acht vollelektrische Mercedes-EQ Modelle umfassen. Das globale Produktionsnetzwerk des Stuttgarter Weltkonzerns sei bereit für die elektrische Produktoffensive des Unternehmens und integriere die Mercedes-EQ Modelle konsequent in die Serienproduktion der bestehenden Werke. Doch diese Transformation gibt es keineswegs zum Nulltarif - diese kostet nämlich richtig Geld. Von 2021 bis 2025 wird Daimler laut einer Pressemitteilung von Dezember mehr als 70 Mrd. Euro in Forschung und Entwicklung sowie in Sachanlagen investieren.

Starker Widerstand bei 60 Euro

Dass

