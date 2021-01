Der Euro hat am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar leicht zugelegt. Um 8.30 Uhr stand er bei 1,2267 Dollar. Am Vorabend war er im US-Handel bei 1,2250 Dollar gestanden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag mit 1,2296 Dollar festgesetzt.Der Euro sei am Vortag gut ins neue Jahr gestartet und habe sich unbeeindruckt von zumeist unter den Erwartungen ...

