Marktexperte Robert Halver: "So einen fetten schwarzen Schwan hatte niemand auf dem Radar - das macht demütig"

"So einen fetten schwarzen Schwan hatte niemand auf dem Radar gehabt. Das macht einen auch demütig - in unserer hochtechnisierten Welt gibt es doch immer etwas, das den Vulkan zum Ausbruch bringen kann", so fasst Robert Halver das Corona-Börsenjahr 2020 zusammen.

"Man hat aus der Finanzkrise gelernt. Da hatte man noch mit Hilfen gezögert. Bei Corona hat man sofort geholfen. Fiskal- und Geldpolitik haben miteinander fusioniert. Wie Winnetou und Old Shatterhand - die besten Freunde. Die einen machen Schulden, die anderen müssen sie tragen. Das ist stabilitäts-politisch nicht mehr zu vertreten", so der Experte von der Baader Bank. Und wie wird jetzt 2021? Alle Details im Interview mit Inside Wirtschaft-Chefredakteur Manuel Koch an der Frankfurter Börse.

Den vollständigen Artikel lesen ...