Die Wiener Börse ist am Dienstag wenig verändert in den Handelstag gestartet. Der österreichische Leitindex ATX stieg gegen 9.15 Uhr um geringfügige 0,05 Prozent auf 2792,95 Punkte. Die europäischen Leitbörsen bewegten sich im Eröffnungshandel ebenfalls nahe ihrer Schlussstände vom Vortag.Die Aktienmärkte in Europa zeigten sich somit nicht sehr beeindruckt von den schwachen Vorgaben der Wall Street. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...