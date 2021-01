Nürnberg (ots) - Dreifach ausgezeichnet, einfach NORMA! Die Experten von ÖKO-TEST haben erneut drei Produkte des Nürnberger Lebensmittel-Discounters NORMA mit dem Prädikat "gut" ausgezeichnet. Auf den Spitzenplätzen im jeweiligen Ranking landeten die ELCURINA Milde Cremeseife Wasserlilie, der GOLDBLUME Vollkorntoast und die DAUNASOFT Bonita Wattepads, die allesamt bei NORMA erhältlich sind.Die ÖKO-TEST-Ergebnisse im Detail1. FlüssigseifeDass die NORMA-Seife beim großen Test von 55 Produkten auf den Spitzenplätzen steht, ist gerade in der aktuellen Zeit ein besonderer Erfolg. Händewaschen ist in den Augen der Kundinnen und Kunden noch mehr in den Fokus gerückt. Umso wichtiger ist es, dass sie mit der NORMA-Eigenmarke ELCURINA eine Flüssigseife für 0,78 Euro pro 600 Milliliter kaufen können, die auch laut Experten keine Mängel bei den Inhaltsstoffen aufweist, keine Kunststoffverbindungen enthält und insgesamt als "gut" bewertet wird.2. ToastbrotDie Lebensmittel-Profis von ÖKO-TEST ließen auch 20 Sorten Toastbrot gegeneinander antreten, die sich schon auf den ersten Blick - beim Preisschild - deutlich unterscheiden. Mit 0,69 Euro für 500 Gramm liegt das GOLDBLUME Vollkorntoast preislich ganz vorne. Neben dem absoluten Preisvorteil hat das NORMA-Produkt die Kritiker aber auch bei Geschmack, Sensorik und Inhaltsstoffen überzeugt und mit seiner "leichten Vollkornnote" sowie der "deutlich knusprigen" Röstung die Gesamtnote "gut" bekommen.3. WattepadsAuch bei den DAUNASOFT Bonita 140 Wattepads lag NORMA mit einem günstigen Preis von 0,79 Euro für 140 Stück teilweise sehr deutlich vor der Konkurrenz. Den gründlichen Test der ÖKO-TEST-Experten überstand das NORMA-Hygieneprodukt locker und wurde gerade aufgrund seiner guten Inhaltsstoffe und der vorbildlichen Gebrauchseignung insgesamt "gut" eingestuft. Auch damit lag der Discounter im Ranking der 30 getesteten Wattepads weit vorne.NORMA regelmäßig von ÖKO-TEST ausgezeichnetAlleine im letzten Jahr wurden bereits zahlreiche NORMA-Produkte von ÖKO-TEST mit Bestnoten versehen. Das DAUNASOFT Nature Recycling Toilettenpapier und die FJORD KRONE Fischstäbchen wurden mit "gut" bewertet. Das ELCURINA Kids 3in1 Shampoo, der Apfelsaft naturtrüb von TRIMM sowie das Qualitäts-Weizenmehl Type 405 von KÜCHENSTOLZ bekamen sogar die Auszeichnung "sehr gut".Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/4804579