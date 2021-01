Normalerweise ist der Jahresauftakt an der Börse sehr positiv - aber gestern drohte der schlechteste Start in ein neues Börsenjahr seit 1932 - schließlich wurde es nur dank einer späten Erholung der schlechteste Start se Normalerweise ist der Jahresauftakt an der Börse sehr positiv - aber gestern drohte der schlechteste Start in ein neues Börsenjahr seit 1932 - schließlich wurde es nur dank einer späten Erholung der schlechteste Start seit der Finanzkrise (erstmals seit 2016 ein negativer Start ...

