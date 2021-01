Apples erste AR-Brille soll in diesem Jahr das Licht der Welt erblicken. Davon geht zumindest der renommierte Analyst Ming-Chi Kuo aus, der in der Vergangenheit oftmals richtig lag. Apples Post-iPhone-Ära könnte in diesem Jahr anbrechen. Glaubt man den Informationen des renommierten und als treffsicher geltenden Analysten Ming-Chi Kuo, können wir im Laufe des Jahres mit der Vorstellung von Apples erster AR-Brille rechnen. Kuo prognostiziert für 2021 außerdem den Marktstart des Tracking-Gadgets Airtags und allerhand mehr. Kuo: Apple zeigt in diesem Jahr seine erste ...

