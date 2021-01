Bayer-Calls mit 91%-Chance bei Kursanstieg auf 53 Euro

Obwohl die Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) in den letzten drei Monaten des Vorjahres eine ordentliche Rally von 39,91 Euro auf 50 Euro hinlegen konnte, notiert die Aktie auch derzeit noch deutlich unterhalb des Jahreshochs, das am 24.1.20 bei 78,80 Euro gebildet wurde. Beim aktuellen Aktienkurs von 49,42 Euro besteht somit noch ausreichend Platz, um zumindest wieder das Kursniveau vor dem Märzcrash zu erreichen.

Erfüllen sich die Prognosen der Experten von Bernstein Research, die die Aktie wegen der zu erwartend positiven Entwicklung für europäische Pharmawerte mit einem Kursziel von 74 Euro weiterhin zum Kauf empfehlen, dann könnte die Aktie bei einem freundlich bleibenden Börsenumfeld über weiteres Kurspotenzial verfügen. Kann die Bayer-Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung zumindest auf 53 Euro ausbauen (auf diesem Niveau notierte die Aktie zuletzt am 30.9.20), dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 45 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Bayer-Aktie mit Basispreis bei 45 Euro, Bewertungstag 19.3.21, BV 0,1, ISIN: DE000DF1YYJ8, wurde beim Aktienkurs von 49,46 Euro mit 0,28 - 0,29 Euro gehandelt.

Wenn die Bayer-Aktie innerhalb des nächsten Monats um 7,16 Prozent auf 53 Euro zulegen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,40 Euro (+38 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 46,426 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 46,426 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA3WP44, wurde beim Aktienkurs von 49,46 Euro mit 0,33 - 0,34 Euro gehandelt.

Kann sich Bayer-Aktie auf 53 Euro steigern, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,65 Euro (+91 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 45,342 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 45,342 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SD9LSX6, wurde beim Aktienkurs von 49,46 Euro mit 0,42 - 0,43 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Bayer-Aktie auf 53 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,76 Euro (+77 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de