Dieses äußerst katastrophale Jahr ist nun vorbei. Ich bin nicht der Einzige, der froh darüber ist. Spannungen in der Politik, Unruhen und die weltweite Pandemie haben 2020 zu einem wirklich schlimmen Jahr gemacht. Erstaunlicherweise ist der Aktienmarkt einer der wenigen Lichtblicke gewesen. Der S&P 500 wird das Jahr mit einem Plus von etwa 14 % beenden. Nur: Die Weltwirtschaft ist zwar recht erfolgreich, aber eben in einer anderen Art von Geschäftsumfeld. Unternehmen, die auf den Verbraucher ausgerichtet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...