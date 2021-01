München (ots) -In der zweiten Staffel der Serie "Rebecka Martinsson" übernimmt Sascha Zacharias die Rolle der Titelheldin aus der Bestsellerreihe von Åsa Larsson. Alte Traumata, eine große Sehnsucht nach Familie und Geborgenheit und eine tiefsitzende Bindungsangst geben der Figur dabei eineVielschichtigkeit, die immer wieder hinter der beherrschten Fassade der Juristin durchschimmert.Rebecka Martinsson bleibt nach der Rückkehr in ihre alte Heimat bei ihrer Entscheidung, auch künftig als Bezirksstaatsanwältin in Kiruna zu arbeiten, statt dem komfortablen Stockholm den Vorzug zu geben. Die ersten beiden ihrer neuen Fälle führen sie mitten in einen blutigen Kleinkrieg zwischen Rentierzüchter-Clans und einem Fremdenführer sowie zu einem lange zurückliegenden Vergehen, das nach einem überraschenden Leichenfund neu aufgerollt werden kann.In weiteren Rollen spielen Eva Melander, Thomas Oredsson, Ardalan Esmaili, Jakob Öhrman u.v.a.Die Sendetermine der ersten beiden Filme der neuen Staffel:Rebecka Martinsson - Nach alter SitteSonntag, 10. Januar 2021, 21:45 UhrRebecka Martinsson - Lange SchattenSonntag, 14. Februar 2021; 21:45 UhrDen dritten und den vierten Film der neuen Staffel - "In Teufels Küche" und "Eisige Kälte" - zeigt Das Erste im Frühjahr 2021. Die Redaktion liegt bei Claudia Grässel und Patrick Noel Simon (beide ARD Degeto)."Rebecka Martinsson" ist eine Produktion der Yellow Bird in Koproduktion mit ARD Degeto und CMORE, TV4, FILMPOOL NORD, MTV, BANIJAY RIGHTS, LUMIÉRE und DR für die ARD. Gedreht wurde in und um Kiruna in der Provinz Schwedisch Lappland.Die Pressemappe zu den neuen Filmen "Rebecka Martinsson" finden akkreditierte Journalisten im Presseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download.Für Radiobeiträge sind O-Töne verfügbar unter https://ardtvaudio.deFotos über www.ard-foto.de (http://www.ard-foto.de) Pressekontakt:ARD DegetoLeo BollTel: 069/1509-380E-Mail: leo.boll@degeto.deMedusa MedienagenturUlrike SeilerTel: 030/8090-6806E-Mail: ulrike-seiler@t-online.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4804721