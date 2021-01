Die TUI-Aktie steht derzeit im Fokus der Anleger. Denn TUI-Aktionäre können sich in der 2-Wochen-Betrachtung über einen Kursgewinn von 18% freuen. Im Zuge der Corona-Krise hat die TUI-Aktie jedoch deutlich Federn gelassen - so steht auf Jahressicht ein Verlust in Höhe von 53% auf der TUI-Anzeigetafel.Heute sollten die TUI-Aktionäre bei einer außerordentlichen Hauptversammlung...

Den vollständigen Artikel lesen ...