... und "grün" ist aktuell in. ENERGIEKONTOR,PNE, OEKOWORLD etc. - überall laufen die Kurse steil, so auch gestern. Die UMWELTBANK formulierte jüngst eine klare Strategie. Steigende Volumina im Kerngeschäft (Finanzierung "grüner" Investitionen), Ausbau von Beteiligungen im Sektor der regenerativen Energien sowie Ausbau des eigenen Fonds- und des Emissionsgeschäfts grüner Bonds.



