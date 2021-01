An der Börse zählte die K+S-Aktie (ISIN: DE000KSAG888; WKN: KSAG88) seit Mitte 2008 zu den schwächsten Performern unter den deutschen Mid-Caps überhaupt. So verlor der Titel in der Spitze bis März 2020 um weit über 90 % an Wert, was insbesondere aus der extrem schwachen fundamentalen Entwicklung des Kasseler Düngemittelherstellers resultiert. Nachdem das Papier in diesem Frühjahr bei 4,50 Euro einen tragfähigen Boden herausbilden konnte, nimmt der Aktienkurs aber nun wieder zunehmend an Fahrt auf. Grund für Hoffnung besteht allemal. Denn seit 2019 hat CEO Burkhard Lohr akribisch die Weichen für eine Trendwende im operativen Geschäft gestellt.Nachdem K+S in diesem Jahr einen Erlösrückgang von rund 11 % auf 3,6 Milliarden Euro bei einem Nettoverlust von 1,4 Milliarden Euro verzeichnen dürften, stehen nun die Chancen für die Nordhessen sehr gut, im Jahr 2021 wieder einen ordentlichen Gewinn zu erwirtschaften. Denn mit der ergebniswirksamen Bilanzbereinigung, die 2020 vorgenommen wurde, dürfte K+S die allermeisten finanziellen Altlasten nun hinter sich gelassen haben. Zudem hat die Firma den Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts bereits konkretisiert und sollte nach kartellrechtlicher Freigabe bis Mitte des Jahres einen Verkaufserlös von 3,2 Milliarden US-Dollar realisieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...