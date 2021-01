Weitere Prüfschwerpunkte sind Digitalisierung sowie Green Finance. So soll unter anderem ein Klimastresstest entwickelt werden, teilten FMA und OeNB in einer gemeinsamen Aussendung am Dienstag mit. "Als Folge des schweren Konjunktureinbruches wird im nächsten Jahr ein deutlicher Anstieg bei den Unternehmensinsolvenzen erwartet, wodurch im Bankensektor höhere Kreditrisikokosten anfallen werden," heißt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...