Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



05.01.2021 / 12:22

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Paul Nachname(n): Decraemer

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

7C Solarparken AG

b) LEI

529900SUURYOXKCQ6Z90

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A11QW68

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 4,6 EUR 16113,80 EUR 4,6 EUR 9200,00 EUR 4,6 EUR 23000,00 EUR 4,6 EUR 368,00 EUR 4,6 EUR 1996,40 EUR 4,6 EUR 43258,40 EUR 4,66 EUR 18262,54 EUR 4,65961 EUR 731,56 EUR 4,65856 EUR 2329,28 EUR 4,65768 EUR 2454,60 EUR 4,65695 EUR 2514,75 EUR 4,65691 EUR 149,02 EUR 4,65646 EUR 1862,58 EUR 4,65616 EUR 1396,85 EUR 4,65613 EUR 135,03 EUR 4,65612 EUR 46,56 EUR 4,65592 EUR 1014,99 EUR 4,65236 EUR 46523,60 EUR 4,65226 EUR 3419,41 EUR 4,65225 EUR 511,75 EUR 4,65218 EUR 2507,53 EUR 4,65212 EUR 2507,49 EUR 4,65167 EUR 23258,35 EUR 4,65167 EUR 223,28 EUR 4,65154 EUR 8912,35 EUR 4,65148 EUR 4651,48 EUR 4,65146 EUR 1860,58 EUR 4,65143 EUR 2604,80 EUR 4,65141 EUR 2125,69 EUR 4,6514 EUR 976,79 EUR 4,65131 EUR 8623,53 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 4,6318 EUR 233540,9900 EUR

e) Datum des Geschäfts

2021-01-04; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

