Die Ölpreise geben nach ihrem Sprintstart zum Jahresbeginn kräftig nach. Rohöl (Brent) fällt von zwischenzeitlich 53 Dollar je Barrel am Montag auf 51 Dollar zurück. Die Heizölpreise in der DACH-Region erschließen sich ein Abwärtspotential von über einem Cent bzw. Rappen je Liter. steigen die Heizölpreise am Montag um durchschnittlich 0,5 Cent bzw. Rappen je Liter. Damit bewahrheitet sich die Prognose, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...