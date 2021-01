Die Wiener Börse hat am Dienstag in Mittagshandel leicht schwächer tendiert. Der österreichische Leitindex ATX kam am Vormittag kaum in die Gänge und wechselte mehrfach das Vorzeichen. Um 12.00 Uhr stand er um 0,23 Prozent tiefer bei 2.786,09 Punkten. Die europäischen Leitbörsen bewegten sich mit unterschiedlichen Vorzeichen ebenfalls nahe ihrer Schlussstände vom Vortag. An den marktbestimmenden Themen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...